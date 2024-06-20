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Сьогодні, 10:00

Ізраїльські генерали затвердили плани настання в Лівані

Категорія: Новини / Події

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Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля генерал Ори Гордин и начальник глава Оперативного управления Генштаба Одед Басюк провели оценку военной ситуации и утвердили планы наступления израильской армии на территории Ливана. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Командование также приняло решение об ускоренном приведении войск в боевую готовность.

Эти сообщения появились в то время, когда участились нападения радикальной группировки "Хезболла" и союзных ей палестинских военизированных отрядов в северных районах Израиля. Одновременно растут опасения расширения боевых действий.

Израиль ранее предупреждал, что не может более терпеть присутствие "Хезболлы" у своих границ в свете ещё памятных жестоких актов насилия 7 октября прошлого года. Израильские власти выступили с предостережением, что в случае неудачи дипломатических усилий по прекращению вооруженного противоборства, Армия обороны Израиля начнёт военную операцию, чтобы оттеснить "Хезболлу" в северном направлении.

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