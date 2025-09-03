Украинским чиновникам будут выплачивать отдельные премии по результатам годовой работы, сумма зависит от индивидуальных результатов труда.

Суммарный размер премий не может превышать 30% от годовой зарплаты госслужащего, следует из текста постановления Кабинета министров Украины №953.

Премии за месяц или квартал будут начислять за фактически отработанное время. Размер премии за год работы будет зависеть от индивидуальных результатов и фонда оплаты труда госоргана. Выплачивать годовые премии собираются не позднее декабря года оценки.

Новый порядок устанавливает, что общий размер премий в год не может превышать 30% фонда постоянной заработной платы госслужащего за этот период. Премии чиновников будет зависеть от выполнения задач от их руководителей или условий контракта о прохождении госслужбы.

Во время испытательного срока государственные служащие получат премии на общих условиях, а при увольнении им начислят премию за фактически отработанное время в месяце увольнения.

Премии для глав части госучреждений будут согласовывать с членами правительства. К примеру, премии для главы Государственной службы статистики будет утверждать министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

А министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев будет утверждать премии для глав Госрегуляторной службы, Агентства по розыску и менеджменту активов, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Подача предложений по премированию будет до 5 числа следующего месяца. Исключение ввели для премий в декабре: предложения на этот месяц подаются за семь дней до последнего платежного дня, определенного Государственной казначейской службой Украины.

Напомним, в июле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины была на уровне почти 63 тысяч гривен, это на 7% больше, чем в прошлом году.

В то же время средняя зарплата в сфере образования за июль составила чуть более 16 тыс. грн — на 10 тысяч грн меньше средней.

