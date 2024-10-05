Презентація книги "Записки добровольця" в Одеській бібліотеці М. Грушевського

Сьогодні в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського відбулася чергова зустріч книжкового клубу "Бути собою", на чолі з Олесею Мельниченко. Ця зустріч проходила в особливому форматі — була присвячена презентації книги Олександра Закерничного "Записки добровольця". Олександр Закерничний, на жаль, загинув, захищаючи нашу країну. Такі слова стають частіше частиною нашого повсякденного життя, нагадуючи про трагедію, що охопила нашу землю. Хоча ми не можемо точно сказати, чому обирає смерть, ясно одне — за цими втратами стоїть ворог, який ступив на нашу землю і забирає життя дорогих нам людей. Це він розпочав війну, і поки ми боремося за своє, щодня гинуть тисячі, десятки тисяч, а може й більше.

Книга Олександра — це щоденник, у якому він розповідає про життя на фронті, про те, чим живуть наші воїни, їхні думки, побут, бажання, а також про гумор, без якого їм важко витримувати ці страшні часи. Гумор став справжнім порятунком для багатьох бійців. Одна з читачок зазначила: «Я читаю про війну багато, але так багато я ще не сміялася. Є з чого і над чим. Але... завжди є одне "але". Життя письменника назавжди закарбоване у цій книзі». На презентацію завітав актив Одеського регіонального осередку Національної Спілки журналістів України та її голова Юрій Работін. Він поділився спогадами про події десятирічної давності, прочитав вірші та подарував книги бібліотеці. Поетична творчість Юрія Анатолійовича була тепло сприйнята присутніми. Звучали музично-літературні композиції з творів Олександра Закерничного у виконанні молодих одеських артистів, які додали атмосфері заходу особливого настрою.

Презентація книги "Записки добровольця" стала не лише вшануванням пам'яті героя, а й закликом до всіх нас: нехай цю книгу читають якомога більше людей, адже лише так пам'ять про Олександра житиме вічно.