Персональна виставка Єлизавети Лісютіної «Крізь час та простір»

В Одеській обласній науковій бібліотеці ім. Грушевського, вул. Троїцька, 49/51, у Залі Музею української книги відкрилася довгоочікувана персональна виставка молодої художниці Єлизавети Лісютіної «Крізь час та простір».

На виставку завітало багато гостей, які ділилися своїми відчуттями від перегляду експозиції. Серед пошанувачів молодого таланту були актив Одеського РО НСЖУ та її Голова Юрій Работін.

На виставці представлені дивовижні роботи у техніках графіки, паперопластики, вирізок із паперу, також відомих як витинанки.

Роботи Єлизавети Лисютиной відбивають як глибину традиційного мистецтва, і її особистий унікальний стиль. Вони продемонструють глядачам, як давні традиції можна інтерпретувати в сучасному контексті і яким чином майстерність роботи з папером може стати, без перебільшення, справжнім мистецтвом.

Виставка продовжує свою роботу, вхід вільний.