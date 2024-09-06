Все без исключения одесситы и гости города приглашаются на уникальное событие — открытие персональной выставки юной талантливой художницы Елизаветы Лисютиной, которая носит название «Сквозь время и пространство». Это мероприятие станет замечательным культурным событием, которое непременно оставит яркое впечатление.

Дата и время: Суббота, 7 сентября 2024 года, в 12:00

Место: Одесская областная научная библиотека им. Грушевского, ул. Троицкая, 49/51, Зал Музея украинской книги

На выставке будут представлены удивительные работы в техниках графики, бумагопластики, вырезок из бумаги, также известных как вытынанки.

Наша справка: вытынанки — это традиционное народное декоративное искусство, включающее резные узоры, которые украшают жилище и используются как в быту, так и для подготовки к религиозным или светским праздникам. Эти художественные элементы могут быть как сюжетными, так и орнаментальными, и они нередко приклеиваются на окна, создавая неповторимую атмосферу уюта и торжественности. Работы Елизаветы Лисютиной отражают как глубину традиционного искусства, так и её личный уникальный стиль. Они продемонстрируют зрителям, как древние традиции можно интерпретировать в современном контексте и каким образом мастерство работы с бумагой может стать настоящим искусством.

Не упустите шанс насладиться атмосферой художественного творчества и погрузиться в мир красоты и креативности. Приходите на открытие выставки и поддержите юного художника в её стремлении раскрыть перед миром свои таланты. До встречи в Одесской областной научной библиотеке им. Грушевского! Вход свободный.