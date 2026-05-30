Молодь перемагає: в Одесі відбувся масштабний турнір з кікбоксингу WTKA та K-1

На базі Національного університету «Одеська юридична академія» в рамках Міжнародних університетських ігор на Кубок президента Міжнародної освітньої компанії відбувся масштабний турнір з кікбоксингу WTKA та K-1, який став однією з найпомітніших спортивних подій весни в Одеському регіоні. Спортивне свято зібрало понад 170 учасників — школярів та студентів з Одеси, Одеської та Миколаївської областей. На татамі та рингу зустрілися представники десятків спортивних клубів, які продемонстрували високий рівень підготовки, силу волі та справжній бійцівський характер. Турнір став не лише майданчиком для спортивного суперництва, а й важливою подією для розвитку молодіжного спорту, популяризації здорового способу життя та зміцнення дружніх зв’язків між спортсменами різних регіонів України. Атмосфера змагань була сповнена азарту, підтримки вболівальників і прагнення до перемоги.

Вагомий внесок в організацію заходу зробила Всесвітня бійцівська ліга AWFL, за підтримки якої відбулися змагання. Суддівське забезпечення здійснювали представники Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL. Професійна робота суддівської колегії гарантувала об’єктивність оцінювання поєдинків та відповідність міжнародним стандартам проведення турнірів.

Особливо урочистим моментом спортивного форуму стала церемонія вшанування спортсменів, які нещодавно успішно виступили на міжнародних і національних змаганнях. Нагороди отримали учасники Чемпіонату Європи з Combat самозахисту ICO, KUDO та Combat Ju-Jutsu, а також переможці та призери чемпіонатів України з кікбоксингу WTKA та K-1, ушу і французького боксу сават.

Приємно відзначити, що серед нагороджених були й студенти Національного університету «Одеська юридична академія», які гідно поєднують навчання з активною спортивною діяльністю та досягають високих результатів на престижних турнірах.

За підсумками міжнародних стартів команда продемонструвала блискучий результат, виборовши 24 золоті, 16 срібних та 10 бронзових медалей. Ці досягнення стали свідченням наполегливої праці спортсменів, професіоналізму тренерського складу та високого рівня підготовки української школи єдиноборств.

Кожна медаль — це результат багаторічних тренувань, самодисципліни та прагнення до досконалості. В умовах складних випробувань, які переживає країна, спортивні перемоги набувають особливого значення, демонструючи світові силу духу української молоді та її готовність досягати найвищих вершин.

Проведення подібних турнірів є важливим кроком у розвитку спортивного руху серед молоді. Вони сприяють популяризації фізичної культури, вихованню патріотизму, відповідальності та здорової конкуренції, а також відкривають нові можливості для талановитих спортсменів.

Спортсмени гідно представили Одещину та Україну на міжнародній арені, вкотре підтвердивши високий авторитет української спортивної школи. Їхні успіхи стали переконливим доказом того, що українська молодь є талановитою, амбітною та здатною впевнено перемагати на найпрестижніших світових змаганнях, прославляючи свою країну далеко за її межами.



