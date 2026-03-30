Турнір пам’яті Олександра Каретного зібрав в Одесі майбутніх чемпіонів

В Одесі відбувся масштабний турнір з боксу пам’яті Олександра Каретного, який зібрав кращих молодих спортсменів півдня України. Змагання організував професійний промоушен R-1 Boxing Promotion на базі сучасного Боксерський клуб R-1 за підтримки Всесвітня бійцівська ліга AWFL, Федерація боксу Одеської області та Федерація боксу міста Одеси.

Протягом двох днів на ринг виходили майже сто учасників, які змагалися за звання найсильніших. Турнір об’єднав спортсменів з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, а також представників збірної команди Одеської обласної федерації К-1. Атмосфера була по-справжньому напруженою та видовищною — кожен поєдинок демонстрував високий рівень підготовки та жагу до перемоги.

Змагання обслуговувала професійна суддівська бригада Міжнародної школи суддів AWFL під керівництвом судді міжнародної категорії Володимир Шевченко, що забезпечило об’єктивність і високий стандарт суддівства.

За підсумками турніру найрезультативніші клуби були відзначені цінними призами — боксерськими рукавичками, нагородами та медалями від організаторів. Важливо, що серед гостей заходу були чемпіони Європи та світу, які своїм прикладом надихали молодь на нові досягнення.

Організатори турніру — Родіон Яготін та Валерій Харламов — отримали щиру подяку за високий рівень проведення змагань, а також за вагомий внесок у розвиток дитячого та молодіжного спорту.

Турнір пам’яті Олександра Каретного вкотре довів: український бокс має сильне майбутнє. Саме такі події формують нове покоління чемпіонів, виховуючи силу духу, витривалість і прагнення до перемоги.



