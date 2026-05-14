Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в первом квартале 2026 года достиг самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет немецкое медиа Welt со ссылкой на исследование американского аналитического центра IEEFA.

Крупнейшими импортерами являются Франция, Испания и Бельгия. Благодаря этим странам импорт российского газа вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 6,9 млрд куб. м. - самый высокий показатель с 2022 года.

В частности Франция в первом квартале 2026 года импортировала больше российского СПГ, чем любая другая европейская страна, и достигла нового рекорда по импорту в январе.

В то же время Европа с начала войны с Ираном увеличила объемы поставок СПГ из США, благодаря чему США могут стать до стать главным поставщиком газа на континент до конца года.

По прогнозам IEEFA, к 2028 году ЕС может получать 80% своего импорта СПГ из США.

Что касается общего импорта газа, то есть трубопроводного газа и СПГ вместе, то в первом квартале крупнейшим поставщиком в ЕС осталась Норвегия с долей 31%, а за ней - США (28%) и Россия (14%).





