Сьогодні, 10:00

Країни Європи збільшили імпорт російського ЗПГ на тлі кризи на Близькому Сході

В первые три месяца года Европа увеличила импорт из флагманского российского проекта "Ямал СПГ" в Сибири, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказал давление на мировые поставки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

По данным энергетической исследовательской группы Kpler, в первом квартале импорт из проекта "Ямал СПГ" вырос на 17% до 5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, это привело к тому, что страны-члены ЕС потратили примерно 2,88 млрд евро на газ с этого огромного завода.

Эти выводы появились на фоне исчерпания поставок катарского СПГ из-за повреждения энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке и установления Ираном контроля над Ормузским проливом.

Они также свидетельствуют о том, что проект "Ямал" извлек выгоду из скачка цен на газ, связанного с кризисом на Ближнем Востоке.

Однако, несмотря на удар по мировым поставкам, Брюссель не проявляет особого желания пересматривать запланированный запрет на импорт российского СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 года. Запрет на импорт по краткосрочным контрактам уже вступил в силу.

На "Ямал" приходится подавляющее большинство импорта российского СПГ в ЕС. В первые три месяца года блок принял 97% грузов с "Ямала". Для сравнения: в тот же период 2025 года этот показатель составлял 87%. Остальные грузы были направлены в Азию.


Наш сайт рекомендует:

