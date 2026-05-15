Бизнесмен Тимур Миндич хотел приобрести 50% акций компании "Fire Point" (разработчик и производитель дальнобойных ударных дронов и крылатых ракет), и предлагал "человека, который его будет фронтировать".

Об этом во время заседания временной следственной комиссии рассказал совладелец и главный конструктор "Fire Point" Денис Штилерман.

"Миндич предложил где-то сто миллионов долларов за половину акций компании, но мы уже поняли, что это не соответствует нашей капитализации", - отметил Штилерман.

По его словам, переговоры продолжались более года и Миндич увеличивал цену предложения по доле компании. Последним предложением от Миндича летом было около миллиарда долларов.

Переговоры продолжались до августа 2025 года, и Миндич предлагал "человека, который его будет фронтировать".

"Меня не устроил этот человек. Я сказал, что на этом мы заканчиваем переговоры и остаемся в дружеских отношениях", - отметил Штилерман.

В то же время, совладелец "Fire Point" отказался называть фамилию человека, которого предлагал Миндич и пообещал назвать его на закрытом заседании ВСК.

Штилерман отметил, что Миндич постоянно пытался продемонстрировать, насколько он влиятельный, "но это оказалось не так".

По его словам, с Миндичем его в марте 2024 года познакомил топ-менеджер "Fire Point" Игорь Хмелев.

"У нас действительно были переговоры с Тимуром Миндичем о приобретении доли компании. Но было большое количество людей, которые хотели приобрести долю компании. Более двадцати человек предлагали нам деньги и хотели стать акционерами", - сказал он во время заседания ВСК.

Штилерман отметил, что начальные инвестиции в компанию "Fire Point", которая была создана в ноябре 2022 года, составляла до двух миллионов долларов.





Напомним:

"Украинская правда" обнародовала первую часть разговоров, задокументированных НАБУ в рамках дела "Мидас" в квартире пока подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики. Это, в частности, разговоры с нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В разговоре между Миндичем и Умеровым речь идет о выделении бюджетных денег на закупку продукции Fire Point.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что бизнесмен Тимур Миндич и Рустем Умеров, который возглавлял Министерство обороны, не обращались к нему с целью пролоббировать финансовые интересы компании Fire Point.

Ранее совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич отрицал свою связь с компанией-производителем дронов "Файер поинт" и лоббирование ее интересов.

Ранее сообщалось, что НАБУ в январе 2025-го года обратилось в Государственную службу финансового мониторинга Украины с официальным запросом раскрыть движение средств компании "Файер поинт", но ведомство все еще не предоставило соответствующую информацию. Только в ноябре 2024 года с компанией, которую связывают с Тимуром Миндичем, было подписано два контракта на сумму более 7 миллиардов гривен.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый по делу о коррупции в украинской энергетике, претендовал на 50% акций компании. Штилерман также признал, что фигурант пленок операции НАБУ и САП "Мидас" Игорь Фурсенко работал у них.

С 2024 года компания "Файер поинт" активно начала получать миллиардные контракты от государства на производство дальнобойных дронов. Ее связывают с другом президента Зеленского Тимуром Миндичем. В самой компании связь отрицают.

В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго" и ударных дронов Fire Point.

Источник