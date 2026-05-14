 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

ЄС готує удар по TikTok, Meta і X через дизайн, що затягує дітей.

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Европейский Союз готовит новые правила для защиты детей от дизайна соцсетей, вызывающего зависимость, в частности на TikTok, платформах Meta и X.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

"Нарушение сна, депрессия, тревожность, самоповреждения, зависимое поведение, кибербуллинг, груминг, эксплуатация, самоубийство. Риски стремительно множатся", - сказала фон дер Ляйен в Копенгагене.

Она добавила, что вопрос заключается не в том, должна ли молодежь иметь доступ к соцсетям, а в том, должны ли соцсети иметь доступ к молодежи.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС хочет бить по "вредным и зависимым дизайнерским практикам" в рамках Digital Fairness Act, который планируют предложить в конце года. Этот акт должен стать новым инструментом против манипулятивных механик онлайн-платформ.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 