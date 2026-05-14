Европейский Союз готовит новые правила для защиты детей от дизайна соцсетей, вызывающего зависимость, в частности на TikTok, платформах Meta и X.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

"Нарушение сна, депрессия, тревожность, самоповреждения, зависимое поведение, кибербуллинг, груминг, эксплуатация, самоубийство. Риски стремительно множатся", - сказала фон дер Ляйен в Копенгагене.

Она добавила, что вопрос заключается не в том, должна ли молодежь иметь доступ к соцсетям, а в том, должны ли соцсети иметь доступ к молодежи.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС хочет бить по "вредным и зависимым дизайнерским практикам" в рамках Digital Fairness Act, который планируют предложить в конце года. Этот акт должен стать новым инструментом против манипулятивных механик онлайн-платформ.

