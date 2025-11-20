“По данным украинских источников, Тимур Миндич — центральная фигура в недавно раскрытой коррупционной афере и друг Зеленского — в ночь с 9 на 10 ноября в 2:09 пересёк украинско-польскую границу. Поездку Миндич совершил на чёрном Мерседесе S-350, арендованным у львовской транспортной компании, специализирующейся на оказании неафишируемых услуг для клиентов, избегающих нежелательного внимания <...>. 10 ноября Миндич провёл в Варшаве: он зарегистрировался в роскошном отеле Raffles European, помолился в синагоге Хабад-Любавич, а затем — словно бы это была обычная деловая поездка — вылетел в Тель-Авив Boeing 737-800 чартерной израильской авиакомпании Sundor. Украинские источники не назвали аэропорт отправления, ограничившись упоминанием о рейсе “из Польши в Израиль”, но, как известно, в Польше такие чартеры осуществляются исключительно из варшавского аэропорта имени Шопена. Там Миндич прошел стандартную процедуру регистрации, в процессе которой система пограничной службы фиксирует данные пассажиров с такой точностью, что даже если кто-то решит отправиться в полет на почтовом голубе, система всё равно его заметит. Украинские власти задержания Миндича официально не потребовали, поэтому для пограничников он был обычным пассажиром, а не человеком, находящимся в розыске”, — пишет Миллер.