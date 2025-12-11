Три члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) написали на имя президента Владимира Зеленского заявления с просьбой уволить их с занимаемых должностей.

Об этом ЭП сообщили три независимых друг от друга собеседника в НКЦБФР.

По данным ЭП соответствующие заявления написали Юрий Бойко, Ярослав Шляхов и Ираклий Барамия. Первые два сделали это в первых числах декабря, а последний – еще в начале октября.

Все трое подтвердили ЭП факт написания соответствующих заявлений.

Если Зеленский удовлетворит просьбу указанных выше членов НКЦБФР об увольнении, то фактически регулятор фондового рынка останется недееспособным. Дело в том, что по закону решение комиссии считается принятым только когда за него проголосовали пять членов. Сейчас руководство НКЦБФР представлено шестью членами и председателем – Руслан Магомедов.

Но комиссия потеряет еще одного члена. Летом Магомедов направил на имя Зеленского письмо (копия есть в распоряжении ЭП) в котором попросил того уволить с занимаемой должности Максима Либанова. Причиной этого является тот факт, что срок полномочий Либанова истек 28 февраля 2024 года (по закону полномочия продолжаются до принятия соответствующего решения президентом).









После увольнения всех упомянутых выше лиц в НКЦБФР останутся два члена (Арсен Ильин и Юрий Шаповал), а также руководитель – Магомедов. Таким образом она станет неправомочной в определении профильного закона.

Напомним:

В конце августа 2025 года аудиторская компания "КПМГ-Украина" завершила проверку отдельных служащих (руководства) НКЦБФР требованиям законодательства и внутренних документов. Самую низкую оценку получил председатель комиссии Магомедов.





