“Я рад, что к нашей команде присоединился опытный специалист, и именно в тот момент, когда Комиссия проходит важные этапы внутренней трансформации. Уверен, что опыт Михаила будет полезным для создания современного и эффективного регулятора”, — приводятся в сообщении слова главы НКЦБФР Руслана Магомедова.