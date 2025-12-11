Серце в мандрах і музика в душі: коли іспит стає святом

Державні іспити в Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової традиційно проходять у Великій залі, не став вийнятком і цей раз. Цьогорічний концерт-іспит студентського духового оркестру «Серце в мандрах» явив собою яскраве підтвердження високого рівня виконавської школи цього знаного мистецького закладу.

Під керівництвом і диригентською опікою заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти оркестр продемонстрував зрілість звучання, ансамблеву злагодженість і глибоке відчуття стилю. Вагомою була й роль завідувача кафедри оркестрових духових та ударних інструментів, заслуженого діяча мистецтв України, професора Зиновія Павловича Буркацького, тандем двох знаних майстрів, їх зріла педагогічна школа відчувалася в кожному номері програми.

Програма концерту вразила різноманіттям епох, стилів і жанрів. Від класичних шедеврів до сучасних концертних фантазій — кожен твір розкривав нові грані можливостей духового оркестру. Фрагмент увертюри до опери Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль» у диригуванні Олексія Кузьменка задав урочистий і піднесений тон вечора.

Справжньою окрасою концерту став речитатив і знаменита хабанера з опери «Кармен» Жоржа Бізе у виконанні лауреатки міжнародних конкурсів Наталії Каданцевої — яскраве, емоційно насичене прочитання викликало щире захоплення публіки.

Солісти-інструменталісти один за одним доводили високий рівень підготовки: концертна п’єса Ван Хешена «Велика стіна верхи на коні» для еуфоніума, баварська полька Георга Ломанна з блискучим тромбоновим соло, концерт для марімби Ней Розауро, "Арія" Ежена Бозза для саксофона, гумористична кадриль Левка Колодуба з тубовим соло — кожен номер був окремою історією успіху.

У програмі концерту прозвучала яскрава Концертна фантазія Луїджі Гізало «Пригоди в Токіо» — музична подорож, сповнена ритмічної енергії та колоритних образів сучасного мегаполіса. Під орудою диригента Миколи Катинського твір зазвучав динамічно, захопливо й образно, викликавши щирий відгук у слухачів.

Особливе враження справили масштабні полотна — концертна фантазія Якоба де Хаана «Орегон» та всесвітньо відома «Рапсодія в голубих тонах» Джорджа Гершвіна для фортепіано з духовим оркестром, де соліст Микола Колодочка разом з оркестром створив справжнє свято музики.

Ведучі концерту-іспиту — студентки кафедри теоретичної та прикладної культурології Уляна Греля та Олександра Шкотіна — створили в залі особливу атмосферу свята. Їхні теплі слова органічно поєднували окремі номери в єдине художнє дійство.

Концерт пройшов на надзвичайно високому професійному рівні, зриваючи овації слухачів. Цей вечір став не просто іспитом, а справжнім творчим звітом молодих музикантів, які впевнено заявляють про себе як про майбутнє українського музичного мистецтва.



