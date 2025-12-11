Стоимость страхования судов, осуществляющих перевозки в Черном море, за последний месяц выросла втрое и, вероятно, продолжит расти на фоне активных атак Украины на российскую портовую инфраструктуру и танкеры "теневого флота".

Источник: Financial Times

Детали: По данным страховых брокеров, цены на страхование военных рисков подскочили с 0,25–0,3% от стоимости судна в начале ноября до 0,5–0,75% в начале декабря. Фактически речь идет о подорожании на 250%.

Руководитель отдела морских перевозок брокерской компании Marsh Маркус Бейкер отметил, что наибольшее подорожание зафиксировано в районах Черного моря, прилегающих к России, а также вблизи Украины, Грузии и Турции.

"Россия будет эскалировать ситуацию в Украине, поэтому мы, вероятно, увидим дальнейший рост ставок в этом регионе", – сказал Бейкер.

Издание отмечает, что рост цен спровоцировали удары украинских спецподразделений по инфраструктуре, в частности порту Новороссийск, а также охота на нефтяные танкеры, которые Москва использует для обхода западных санкций.

В частности, в минувшую пятницу, 28 ноября, украинские дроны поразили два подсанкционных танкера Kairos и Virat у побережья Турции. Также сообщалось об атаке на судно Midvolga-2, хотя Украина отрицала причастность к этому инциденту.

Ситуацию на рынке также смутил взрыв на турецком танкере у берегов Сенегала. После инцидента владелец судна, стамбульская компания Besiktas Shipping, заявила о приостановке всех рейсов, связанных с РФ.

По словам участников рынка, наиболее резко выросли тарифы для танкеров и балкеров, связанных с Россией. Эксперты по морской безопасности утверждают, что подобные инциденты заставляют судовладельцев волноваться, что мишенью могут стать даже те суда, которые ведут легальную торговлю.

Аналитики опасаются, что успешные атаки Украины могут побудить Россию к ответным ударам, направленным против украинского экспорта зерна и аммиака.

Предыстория:

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что Россия увеличит атаки по украинским портам и входящим в них судам на фоне атак дронов по танкерам РФ в Черном море.

Руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко убежден, что Россия намеренно атаковала в порту Измаил именно судно- газовоз, чтобы отпугнуть судовладельцев, которые обеспечивают доставку грузов в украинские порты.

Источник