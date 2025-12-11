Новая стратегия нацбезопасности США вызвала шок в Европе и меняет ход истории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в новой стратегии Китай и Россия больше не упоминаются как стратегические противники, а самые резкие и жесткие выражения звучат в адрес европейских стран.

“В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса тех, кто стремится к более националистическому, правому повороту. В докладе делается вывод, что Европейский континент может стать слишком слабым, чтобы оставаться “надёжным союзником” США”, — пишет WSJ.

В докладе так же упоминается угроза “вымирания” и “цивилизационного стирания” из-за массовой миграции, которое может сделать Европу “неузнаваемой” через двадцать лет, так как в некоторых странах-членах НАТО начнет преобладать “неевропейское” население.

“Этот документ стал настоящим ударом по европейским столицам. Европейским лидерам, читающим этот документ, следует “исходить из того, что традиционные трансатлантические отношения мертвы”, заявила Катя Бего, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House. Тимоти Гартон Эш , известный британский историк, назвал этот документ “матерью всех сигналов тревоги для Европы”, — пишет издание.

Оно также отмечает, что острая критика в адрес Европы контрастируют с подходом к России.

“Россия ни разу не упоминается как возможная угроза интересам США. В разделе, посвящённом Европе, также подчёркиваются разногласия по поводу войны на Украине, и европейские официальные лица обвиняются в “нереалистичных ожиданиях” относительно этой войны. Важно отметить, что США позиционируются скорее как арбитр между Европой и Россией, а не как союзник Европы, противостоящий России, как это было характерно для Америки с конца Второй мировой войны. В документе также содержится призыв к прекращению существования НАТО как “постоянно расширяющегося альянса”, — говорится в статье.

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О’Брайен заявил, что документ выглядит как краткое изложение позиции РФ, призывающее европейские страны возобновить сотрудничество с Россией и использовать США в качестве инструмента для этого

При этом на официальном уровне представители ЕС избегают критики новой стратегии США.

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя этот документ, назвала США “величайшим союзником” ЕС, пишет Le Monde.

“Соединённые Штаты остаются нашим главным союзником… мы не всегда соглашались по разным вопросам, но, думаю, общий принцип остаётся неизменным. Мы — главные союзники, и мы должны сохранять единство”, — заявила Каллас.





