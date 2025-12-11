Другий Адвент в Одеській кірсі: духовне єднання та багато чудової музики

Урочистість і світло Адвенту

Під час недільного Богослужіння в кірсі була урочисто запалена друга свіча Адвенту — символ миру, надії та духовної підготовки до Різдва. Лекторка громади звернулася до присутніх з теплими словами про важливість внутрішнього світла, яке кожен може принести в цей непростий час.

Турбота про ближніх

Після Богослужіння жінки громади отримали приємний і дуже потрібний подарунок — сертифікати до супермаркету «Сільпо». Такий жест став проявом вдячності за їхню працю, підтримку та служіння в громаді.

«Біблійна година» — простір для роздумів і дружньої дискусії

Традиційно змістовно та тепло пройшла «Біблійна година». У доброзичливій атмосфері присутні обговорювали прочитане Святе Письмо, ділилися власними думками, міркуваннями та життєвими прикладами. Цей формат вже давно став улюбленим для парафіян, адже дарує не лише знання, а й можливість почути одне одного.

Час музики: концерт дитячих колективів

Святковий день продовжився яскравим концертом юних талантів.

Перед громадою виступили учні Одеської школи мистецтв №5:

Ансамбль скрипалів “Fireflies” («Світлячки»)

Дует скрипачок Єкатерини та Олександри Кириченко

Хор “Камертон”

Юних музикантів підготували високопрофесійні викладачі, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів:

Ксенія Гончаренко,

Оксана Прокопенко,

Софія Лакарен,

Марина Кирилишена,

Дар’я Бистрицька,

Євгенія Воюцька,

Майя Кобзар.

Юні піаністи на органі

Особливою окрасою програми стали виступи юних піаністів, які вперше спробували себе в ролі органістів.

Вихованці Одеської школи мистецтв №5 та ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського:

Єлізавета Кащі

Олексій Михайлов

Мілана Кузьменко

Ламан Нонна Абоуладзеладова

Кіра Григор’єва

Марина Балахонова

Партію органу виконала Вероніка Струк.

Вокальні виступи

Свої таланти подарували й юні вокалістки:

Аліса Муранова

Кіра Григор’єва

Викладач — Інга Мартинова,

концертмейстер — Антон Кондус.

Окремі слова вдячності пролунали на адресу

Лариси Кутковської,

викладача-методиста вищої категорії, та

Тетяни Іванової, які підготували юних артистів до виступу.

А завершилася святкова неділя чудовим вечірнім концертом «Другий Адвент» що включив в себе неперевершену музику бароко.

Другий Адвент в Одеській кірсі став справжнім святом духовності, доброти та музики. Він об’єднав покоління, наповнив серця світлом і надією та ще раз нагадав: спільні добрі справи та творчість здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні.