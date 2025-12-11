 
Информация к новости
0
9-12-2025, 16:00

Другий Адвент в Одеській кірсі: духовне єднання та багато чудової музики

Категория: Новини / Духовність

Урочистість і світло Адвенту

Під час недільного Богослужіння в кірсі була урочисто запалена друга свіча Адвенту — символ миру, надії та духовної підготовки до Різдва. Лекторка громади звернулася до присутніх з теплими словами про важливість внутрішнього світла, яке кожен може принести в цей непростий час.

Турбота про ближніх

Після Богослужіння жінки громади отримали приємний і дуже потрібний подарунок — сертифікати до супермаркету «Сільпо». Такий жест став проявом вдячності за їхню працю, підтримку та служіння в громаді.

 «Біблійна година» — простір для роздумів і дружньої дискусії

Традиційно змістовно та тепло пройшла «Біблійна година». У доброзичливій атмосфері присутні обговорювали прочитане Святе Письмо, ділилися власними думками, міркуваннями та життєвими прикладами. Цей формат вже давно став улюбленим для парафіян, адже дарує не лише знання, а й можливість почути одне одного.

  Час музики: концерт дитячих колективів

Святковий день продовжився яскравим концертом юних талантів.

Перед громадою виступили учні Одеської школи мистецтв №5:

  • Ансамбль скрипалів “Fireflies” («Світлячки»)
  • Дует скрипачок Єкатерини та Олександри Кириченко
  • Хор “Камертон”

 Юних музикантів підготували високопрофесійні викладачі, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів:

Ксенія Гончаренко,
Оксана Прокопенко,
Софія Лакарен,
Марина Кирилишена,
Дар’я Бистрицька,
Євгенія Воюцька,
Майя Кобзар.

  Юні піаністи на органі

Особливою окрасою програми стали виступи юних піаністів, які вперше спробували себе в ролі органістів.
Вихованці Одеської школи мистецтв №5 та ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського:

  • Єлізавета Кащі
  • Олексій Михайлов
  • Мілана Кузьменко
  • Ламан Нонна Абоуладзеладова
  • Кіра Григор’єва
  • Марина Балахонова

Партію органу виконала Вероніка Струк.

 Вокальні виступи

Свої таланти подарували й юні вокалістки:

  • Аліса Муранова
  • Кіра Григор’єва

Викладач — Інга Мартинова,
концертмейстер — Антон Кондус.

 Окремі слова вдячності пролунали на адресу
Лариси Кутковської,
викладача-методиста вищої категорії, та
Тетяни Іванової, які підготували юних артистів до виступу.

А завершилася святкова неділя чудовим вечірнім концертом «Другий Адвент» що включив в себе неперевершену музику бароко.

 Другий Адвент в Одеській кірсі став справжнім святом духовності, доброти та музики. Він об’єднав покоління, наповнив серця світлом і надією та ще раз нагадав: спільні добрі справи та творчість здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні.




