Другий Адвент в Одеській кірсі: духовне єднання та багато чудової музики

Урочистість і світло Адвенту
Під час недільного Богослужіння в кірсі була урочисто запалена друга свіча Адвенту — символ миру, надії та духовної підготовки до Різдва. Лекторка громади звернулася до присутніх з теплими словами про важливість внутрішнього світла, яке кожен може принести в цей непростий час.
Турбота про ближніх
Після Богослужіння жінки громади отримали приємний і дуже потрібний подарунок — сертифікати до супермаркету «Сільпо». Такий жест став проявом вдячності за їхню працю, підтримку та служіння в громаді.
«Біблійна година» — простір для роздумів і дружньої дискусії
Традиційно змістовно та тепло пройшла «Біблійна година». У доброзичливій атмосфері присутні обговорювали прочитане Святе Письмо, ділилися власними думками, міркуваннями та життєвими прикладами. Цей формат вже давно став улюбленим для парафіян, адже дарує не лише знання, а й можливість почути одне одного.
Час музики: концерт дитячих колективів
Святковий день продовжився яскравим концертом юних талантів.
Перед громадою виступили учні Одеської школи мистецтв №5:
- Ансамбль скрипалів “Fireflies” («Світлячки»)
- Дует скрипачок Єкатерини та Олександри Кириченко
- Хор “Камертон”
Юних музикантів підготували високопрофесійні викладачі, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів:
Ксенія Гончаренко,
Оксана Прокопенко,
Софія Лакарен,
Марина Кирилишена,
Дар’я Бистрицька,
Євгенія Воюцька,
Майя Кобзар.
Юні піаністи на органі
Особливою окрасою програми стали виступи юних піаністів, які вперше спробували себе в ролі органістів.
Вихованці Одеської школи мистецтв №5 та ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського:
- Єлізавета Кащі
- Олексій Михайлов
- Мілана Кузьменко
- Ламан Нонна Абоуладзеладова
- Кіра Григор’єва
- Марина Балахонова
Партію органу виконала Вероніка Струк.
Вокальні виступи
Свої таланти подарували й юні вокалістки:
- Аліса Муранова
- Кіра Григор’єва
Викладач — Інга Мартинова,
концертмейстер — Антон Кондус.
Окремі слова вдячності пролунали на адресу
Лариси Кутковської,
викладача-методиста вищої категорії, та
Тетяни Іванової, які підготували юних артистів до виступу.
А завершилася святкова неділя чудовим вечірнім концертом «Другий Адвент» що включив в себе неперевершену музику бароко.
Другий Адвент в Одеській кірсі став справжнім святом духовності, доброти та музики. Він об’єднав покоління, наповнив серця світлом і надією та ще раз нагадав: спільні добрі справи та творчість здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні.