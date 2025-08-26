Святкова неділя в Одеській кірсі

Воскресний ранок у кірсі наповнився особливим світлом та глибокою тишею молитви. Святкове Богослужіння зі Святим Причастям, яке проводив пастор Олександр Гросс, об’єднало серця прихожан під звуки органу, що лунав під склепіннями святого храму.

Цього дня громада відчула не лише духовне оновлення, а й щире тепло братської підтримки. Після завершення служби пастор Олександр Гросс поділився радісною новиною: громада Святого Петра з села Петродолинське підготувала продуктовий сюрприз для своєї братської громади Святого Павла.

Цей жест нагадав усім присутнім: сила християнської любові проявляється у простих, але щирих вчинках милосердя. Підтримуючи один одного, ми творимо живе братерство, яке дарує надію та зміцнює віру.

За традицією, лютеранські громади активно вивчають Святе Письмо. Для цього призначається час і місце, де віряни під керівництвом лектора читають Біблію та обговорюють прочитане. В Одеській кірсі такі заняття проходять щонеділі після богослужіння о 11:30 у Німецькому центрі, в 106-й кімнаті.

Цього разу на зустріч завітала Анна Прокаєва — екологиня, голова громадської організації «Нуль відходів Харків». Її лекція була спрямована на підвищення обізнаності щодо екологічної відповідальності кожного.

Громадська організація вже понад сім років розвиває екологічні проєкти та поширює принципи Zero Waste в Україні. У 2017 році команда впровадила мобільний сортувальний пункт «Прихисти пакет», а вже за рік відкрила перший екохаб. Згодом з’явилася ціла мережа таких хабів.

У 2019-му організація здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Земля жінок – 2019» від Yves Rocher Foundation та стала співзасновницею Zero Waste Alliance Ukraine. З 2020 року організація є членом Zero Waste Europe, започаткувала Zero Waste Academy, а у 2022-му — Zero Waste Camp.

Сьогодні екохаби приймають багато видів вторсировини: скло, метал, макулатуру, тетрапак, пластик, плівку. Головне правило — усе має бути чистим, вимитим і без залишків органіки. Волонтери допомагають правильно розподіляти відходи та консультують щодо різновидів пластику, макулатури чи плівки.

Крім того, організація пропонує індивідуальні онлайн-консультації для тих, хто прагне глибше розібратися у принципах zero waste та навчитися грамотно сортувати вторсировину.

Представники громади Святого Павла щиро подякували організаторам та учасникам заходу за небайдужість, активну громадянську позицію і корисний досвід. Атмосфера щирості, взаємної підтримки та тепла панувала протягом усього дня.

А завершився він чудовим концертом «МУЗИКА УКРАЇНИ», про який ми обов’язково розповімо у наступних публікаціях.