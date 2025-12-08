Новым бизнес-омбудсменом в Украине по результатам объявленного летом конкурсного отбора снова будет иностранец, сообщил Алексей Долгих — управляющий партнер компании Boyden Ukraine, которая специализируется на поиске руководителей высшего звена и была отобрана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для проведения такого отбора.

“Ноль кандидатов на бизнес-омбудсмена украинцев. Они не верят”, — сказал Долгих на Международном форуме корпоративных директоров, проводимом Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ) в конце этой недели в Киеве.

Долгих уточнил агентству “Интерфакс-Украина”, что уже отобраны три сильных кандидатуры, и осталось только решение правительства по утверждению победителя.

Управляющий партнер компании Boyden Ukraine выразил надежду, что такое решение будет принято в декабре.

Как сообщалось, нынешний бизнес-омбудсмен, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук был утвержден Кабинетом Министров Украины на эту должность 9 декабря 2021 года, и в этом декабре его полномочия завершаются. Он заменил на этой позиции экс-мэра Варшавы Марчина Свенчицкого, который был назначен бизнес-омбудсменом в 2019 году.

Boyden — ведущая международная компания по поиску руководителей и консалтингу в сфере лидерства. Сеть охватывает 75 офисов в 45 странах, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

Совет бизнес-омбудсмена (СБО) создан в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по Украинской антикоррупционной инициативе, подписанного в 2014 году правительством Украины, пятью бизнес-ассоциациями, ЕБРР и ОЭСР. С 2015 года СБО действует как независимый постоянный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, в команду Совета входят более 30 специалистов.

Миссией Совета является содействие созданию прозрачной бизнес-среды путем рассмотрения жалоб компаний на нарушения или коррупцию со стороны должностных лиц. СБО во главе с бизнес-омбудсменом выступает нейтральным, внесудебным механизмом и способствует конструктивному диалогу между бизнесом и властями.

Финансирование СБО обеспечивает Многосторонний донорский счет, которым руководит ЕБРР. Среди доноров: Австрия, Дания, ЕС, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

Среди требований к претендентам на конкурсе было минимум 10 лет управленческого опыта, желательно в ролях, сочетающих государственную подотчетность, институциональное развитие и реформы; высокий уровень публичности и коммуникационных навыков; обязательное свободное владение английским языком; но рабочее знание украинского было указано как преимущество.

Кандидат также не должен иметь финансовых или инвестиционных интересов в предприятиях, учреждениях или организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Украины.

Документы на конкурс принимались до 31 августа этого года включительно.





Источник