По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" уволен руководитель компании Владимир Кудрицкий, передают украинские СМИ со ссылкой на свои источники и народного депутата Ярослава Железняка. Официального подтверждения увольнения пока нет, но власти эту информацию не опровергают.

Сообщается, что наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого на заседании второго сентября. Полномочия Кудрицкого заканчиваются четвертого сентября.

По сведениям источников "Суспільне", "Экономической правды" и украинского издания журнала Forbes, решение об отставке Кудрицкого было принято 30 августа на заседании ставки Владимира Зеленского.

Представители международных финансовых организаций обеспокоены увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

Об этом говорится в соответствующем письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении ЭП.

"В нынешней чрезвычайно сложной ситуации, когда непрерывность работы "Укрэнерго" является крайне важной для безопасности Украины и подготовки к зиме, любые изменения в высшем руководстве компании должны быть тщательно обдуманными и хорошо подготовленными", - говорится в письме.

Так, международные представители обеспокоены задержкой в назначении седьмого независимого члена наблюдательного совета "Укрэнерго", которое затягивается.

Они подчеркивают, что независимый наблюдательный совет является ключевым условием для финансирования "Укрэнерго" со стороны ЕС и других международных доноров. Авторы письма просят, чтобы решение о смене председателя правления "Укрэнерго" учитывало мнения укомплектованного совета.

Поэтому, они отмечают, что крайне важно, чтобы все управленческие решения были приостановлены до момента отбора независимого седьмого члена наблюдательного совета энергокомпании.

Под письмом подписались посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, исполнительный директор по вопросам Украины и Молдовы ЕБРР Арвид Тюркнер, региональный директор по делам Европы Международной финансовой корпорации Инес Роша и бизнес-омбудсмен совета бизнес-омбудсмена Роман Ващук.

Напомним:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

Экономическая правда.