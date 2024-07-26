Самый сложный период лета, вероятнее всего, уже позади и теперь стоит дождаться, пока прийдут холода. Никто не знает, чего ожидать от зимы. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Фокус.

По его словам, есть все причины на то, чтобы считать, что самый сложный период летней жары подошел к концу и Украине удалось пройти несколько очень сложных недель, а сейчас ситуация улучшилась.

"Это связано прежде всего с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И следовательно — уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности — долгожданные, важные для энергосистемы — которые, безусловно, добавляют нам мощности и сокращают дефицит", — заявил Владимир Кудрицкий.

Отдельно глава правления "Укрэнерго" добавил, что теперь вместо сложного режима в 3-4 очереди отключений в течение суток, применяются лишь 1-2 очереди. Их используют в зависимости от времени.

В некоторые часы дефицит может быть меньше, а в некоторые — больше.

"А в некоторые — мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций — то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель", — продолжил Владимир Кудрицкий.

А вот на вопрос о том, чего ожидать от ближайшей зимы он заявил, что никто не берется прогнозировать, насколько трудной будет ситуация в зимний период. Связано это с тем, что россияне могут совершить новые преступления и тем самым навредить украинской инфраструктуре.

"Поэтому нам надо отталкиваться от того, что мы должны максимизировать свою готовность — электростанций, сетей, общин, обеспечение, например, резервными источниками питания объектов критической инфраструктуры в городах в частности, ну и на бытовом уровне то, что мы можем сделать в своем собственном доме", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 23 июля сообщалось, что в "Укрэнерго" предположили, что ожидает энергетику Украины зимой. По словам члена Наблюдательного совета энергетической компании Юрия Бойко, совершенно очевидно, что за короткий срок отремонтировать все объекты невозможно, ведь разрушения колоссальные.