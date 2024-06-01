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Сьогодні, 10:00

1 червня по всій Україні можливі відключення світла з 18 до 23 години

Категорія: Новини / Online конференция

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1 июня лимиты на потребление электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00. Об этом заявили в “Укрэнерго”.

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений, подчеркнули в “Укрэнерго”.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Диспетчерский центр “Укрэнерго” прогнозирует возможное возвращение к плановым ограничениям потребления.

Глава правления “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.




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