Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение на 100 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго"

Детали: Еврокомиссия уполномочила KfW направить в "Укрэнерго" средства специальной бюджетной программы ЕС "Ukraine Investment Facility".

За счет выделенных средств планируется:

модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, которые соединяют Украину с энергосистемой континентальной Европы;

ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования;

мероприятия по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

Этот грант – уже вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины".

11 июня во время Берлинской конференции по восстановлению Украины "Укрэнерго" подписало с KfW соглашение по первой фазе программы на сумму 15 млн евро.