Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для Укрэнерго на финансирование строительства инженерной защиты подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Часть финансирования будет использована на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.
В общей сложности Укрэнерго привлекло более 220 млн евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций.
Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций Укрэнерго.