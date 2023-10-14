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Німеччина виділяє 76 млн євро Укренерго для захисту енергооб'єктів від російських атак

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для Укрэнерго на финансирование строительства инженерной защиты подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.  

Часть финансирования будет использована на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

"Финансирование по грантовому соглашению между KfW и Укрэнерго поддержит способность Украины успешно пройти этот и следующие зимние сезоны через содействие быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях. А выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, включающий ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard, поможет защитить критически важную инфраструктуру", — прокомментировал посол Германии в Украине Мартин Егер.  

В общей сложности Укрэнерго привлекло более 220 млн евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. 

Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций Укрэнерго. 

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