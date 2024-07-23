Вместо отсутствующих данных об экспорте электроэнергии украинцам манипулятивно демонстрируют трансграничные перетоки, которые не влияют на энергосистему Украины.

сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого, передает Об этомпресс-служба НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого, передает Finance.ua

Так, отмечается, что вместо данных по коммерческому экспорту (который полностью отсутствует с мая 2024 года) людям манипулятивно демонстрируют страницу ENTSO-E с данными о физических трансграничных перетоках и транзите электроэнергии в рамках европейской энергосистемы.

«Они (псевдоблогеры) либо не понимают, либо специально умалчивают о том, что украинская энергосистема является частью европейской и из Румынии в Украину может идти транзит электроэнергии в другие страны. Это не меняет никак баланс энергии в нашей энергосистеме», — заявил Владимир Кудрицкий.