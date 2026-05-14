"Укрэнерго" обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением о повышении тарифов компании на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление энергосистемой на 2026 год.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Одной из причин для пересмотра действующих тарифов "Укрэнерго" называет рост курсов валют.

"Это создает дополнительную финансовую нагрузку на "Укрэнерго", в частности, в контексте выполнения предусмотренных действующим законодательством специальных обязанностей перед "зеленой" генерацией, цена которой фиксируется в евро", - рассказали в компании.

Еще одной причиной в компании называют пересмотр прогнозного баланса объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины до конца текущего года. Согласно новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии уменьшается на 9,5%, а прогнозный объем ее передачи - на 5,5%.

"Это прямо влияет на объем тарифных поступлений, за счет которых должны покрываться другие статьи расходов НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, как считают в "Укрэнерго", либерализация регулятором прайс-кепов с 1 мая 2026 года увеличивает средневзвешенную цену электроэнергии как базу для расчетов "Укрэнерго" с другими участниками рынка.

"Совокупность всех этих факторов требует безотлагательного реагирования", - подытожили в компании, и напомнили, что ее тарифы не касаются бытовых потребителей и их пересмотр не изменит стоимость электроэнергии для населения.





