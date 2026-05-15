В Европейском Союзе нет согласия относительно того, сколько переговорных кластеров открывать с Украиной в июне, и по меньшей мере две страны больше всего выступают за то, чтобы не открывать больше, чем один кластер "Основы".

Источник: материал редактора "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на большой саммит 18–19 июня, во время которого может быть принято по крайней мере неофициальное решение об открытии переговорных разделов с Украиной и Молдовой.

Главный вопрос заключается в том, сколько разделов будет открыто. Хотя большинство дипломатов, с которыми общалось "Радио Свобода", считают, что хотя бы что-то будет открыто во время Кипрского председательства в Совете ЕС, которое заканчивается 30 июня, точное количество остается неизвестным.

33 раздела разделены на шесть кластеров. Европейская комиссия, Украина и некоторые из крупнейших сторонников Украины в ЕС, такие как страны Балтии, считают, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне, то есть все 33 раздела.

Другие государства настроены осторожнее. Кроме вопросов, которые до сих пор остаются относительно позиции Венгрии, большинство стран заявляют, что это процесс, который основан на заслугах, то есть Украине не будет предложено уступок.

Джозвяк отдельно подчеркивает, что Франция и Польша больше всего сопротивляются тому, чтобы открыть больше чем один кластер для Украины в июне.

Во Франции существуют опасения, что быстрый прогресс Украины может стать негативным фактором в президентской избирательной кампании следующего года, в которой популисты как правого, так и левого крыла скептически относятся к расширению Евросоюза на восток.

В других государствах-членах, в частности в восточной части ЕС, все еще существует желание не спешить, по крайней мере относительно Украины, поскольку она неизбежно перетянет на себя значительные средства на сельское хозяйство и финансирование из фонда сплочения, которые сейчас направляются в такие страны, как Болгария, Польша, Румыния и Словакия.

Наиболее распространенным прогнозом в Брюсселе является то, что в июне будет открыт только так называемый блок фундаментальных вопросов. Это кластер "Основы", который состоит из нескольких ключевых разделов, таких как, например, основные права, судебная система и государственное управление. Он всегда открывается первым и закрывается последним.

Возможно, будет достигнут компромисс, по которому также могут быть открыты еще два кластера: скорее всего, те, что касаются внешних отношений и внутренних рынков. Но все еще считается, что, кроме "Основ", остальные будут постепенно открываться во время ирландского председательства во второй половине года и литовского председательства в начале 2027 года.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос спрогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.

Тем временем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.





