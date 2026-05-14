"Повертає домострой": петиція проти нового Цивільного кодексу зібрала 29 тисяч підписів за добу

Петиція проти ухвалення нового Цивільного кодексу менш ніж за добу зібрала необхідні 25 тисяч голосів та навіть більше.

Звернення опублікували на сайті Офіційного інтернет-представництва президента 12 травня.

Станом на 13:00 13 травня петиція зібрала понад 29 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

"Цивільний кодекс (Законопроєкт №15150) повертає українське суспільство в часи "домострою", робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя", – написала авторка петиції Христина Ратушна.

Авторка звернення висловила президентові такі прохання:

зняти документ з розгляду, як такий, що суперечить правам людини та інтеграції України до ЄС;

у разі ухвалення проєкту Цивільного кодексу в цілому – ветувати цю законодавчу ініціативу як таку, що може призвести до звуження або порушення конституційних прав і свобод;

звернутися до Кабінету міністрів України та Міністерства юстиції України з проханням напрацювати разом із правозахисною, професійною спільнотами та громадянським суспільством комплексні зміни до цивільного законодавства України.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала проєкт нового Цивільного кодексу.

Законопроєкт замінив попередній, який викликав обурення суспільства, зокрема через положення про зниження шлюбного віку до 14 років. Тоді після дискусій скандальну норму вилучили.

Однак альтернативний проєкт Цивільного кодексу також викликав критику. В Міжнародний день боротьби за права жінок в Києві відбувся Марш жінок, учасники якого виступили проти проєктів нової редакції Цивільного кодексу.

Окрім того, 5 травня проти кодексу організували протест. Пізніше учасники акції заявили про цензуру з боку правоохоронців – ті буцімто примушували прибрати нецензурні слова з плакатів.

Про те, які проблеми приховує новий Цивільний кодекс, ми розповіли тут.





