На сайті Офісу Президента зареєстрували петицію з вимогою впровадити механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ та припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії.

"Від сексуальних домагань страждають не лише жінки, але й чоловіки" , – пише авторка документа парамедикиня, ветеранка та очільниця "Жіночого ветеранського руху" Катерина Приймак.

У тексті петиції ексвійськова зазначила, що через брак механізмів протидії домаганням та насильству важко карати кривдників.

З посиланням на дослідження "Невидимий батальйон 3.0. Сексуальні домагання у військовій сфері в Україні", авторка повідомляє, що у ЗСУ було зафіксовано десятки випадків сексуальних домагань й кривдники залишилися не покараними.

"Дослідження показало, що сексуальні домагання можуть стати підставою для звільнення постраждалої із лав ЗСУ – сприяють втраті кваліфікованих кадрів" , – зазначає Катерина Приймак.

Ветеранка закликає президента запровадити детальний алгоритм ідентифікації випадків сексуальних домагань, порядок реагування, розслідування та службової перевірки, який розробили громадські організації " Юридична сотня ", "І нститут гендерних програм " та " Жіночий ветеранський рух ".

До створення алгоритму долучилася радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань, додала авторка петиції.

Станом на 11.30 13 березня під петицією підписалися 2726 людей.





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