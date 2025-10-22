В Одесі стартував Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Семена Трестіна!

З 20 по 25 жовтня в Одесі проходить Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений пам’яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна та приурочений «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

Протягом шести днів найперспективніші українські боксери та боксерки виходять на ринг, демонструючи техніку, силу, волю до перемоги та справжній спортивний характер. Для молодих спортсменів ці змагання — не лише можливість перевірити себе, а й важливий крок на шляху до нових досягнень і визнання на національному рівні.

Турнір має особливе символічне значення: він поєднує пам’ять про видатного спортсмена Семена Трестіна — легенду одеського та українського боксу — з вшануванням героїв сьогодення, які боронять країну і підтримують розвиток спорту навіть у найскладніші часи.

Пам’ятаємо історію українського боксу, шануємо героїв сьогодення, підтримуємо молоде покоління чемпіонів!