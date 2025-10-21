По данным агентства Bloomberg, Международный валютный фонд оказывает давление на Украину, добиваясь ослабления курса гривны перед стартом переговоров о новой кредитной программе. Фонд полагает, что девальвация поможет увеличить бюджетные поступления, улучшить внешний баланс и стабилизировать финансовую систему.

На бумаге это выглядит логично: более слабая валюта — это прирост экспортных поступлений, ускорение инфляции (которая частично «съедает» государственные долги), рост поступлений в бюджет в гривневом выражении. Но за этими цифрами и диаграммами забывают одно: экономические модели не живут на пенсию, не покупают лекарства и не оплачивают коммуналку. Это делают реальные люди, для которых любое ослабление национальной валюты — это мгновенное падение покупательной способности, рост цен на всё и обнуление накоплений.

Девальвация — это удар по большинству

Украинцы уже не раз переживали подобные сценарии. Стоит гривне «поплыть» вниз, как буквально за считанные недели дорожает всё: от базовых продуктов до лекарств и топлива. Зарплаты и пенсии, конечно, так быстро не растут — особенно у тех, кто получает фиксированные доходы: бюджетники, пенсионеры, студенты, безработные. Для них девальвация — это банальная потеря части жизни, выраженной в гривне.

А теперь важно вспомнить, что именно под давлением МВФ Украина в прошлые годы уже проводила «непопулярные реформы»:

отпустила курс гривны в «свободное плавание»;

урезала систему субсидий;

резко подняла тарифы на коммунальные услуги;

сократила государственные социальные программы.

Каждый раз это подавалось как «необходимый шаг» ради стабильности. Но стабилизировалось в итоге не качество жизни, а макроэкономические показатели, важные для отчётов в Брюсселе и Вашингтоне. Обычные украинцы платили и продолжают платить за это из своего кармана.

Кто выигрывает от слабой гривны?

От девальвации, в первую очередь, выигрывают экспортеры — особенно сырьевые: металлургия, аграрный сектор, химия. Их продукция, ориентированная на внешний рынок, становится конкурентоспособнее, а прибыль — выше в гривневом выражении. Выигрывает и банковская система, которая зарабатывает на валютных колебаниях и инфляции.

Но проигрывают все, кто живёт в реальной экономике и получает доход в национальной валюте. Кто арендует жильё, оплачивает школу ребёнку, лечится в частной клинике, покупает продукты — все они в первые же месяцы ощутят, что гривна в кошельке больше не значит того, что раньше.

Национальный банк сопротивляется… пока

НБУ пока сохраняет относительную сдержанность и не даёт курсу резко просесть. Но как долго продлится это сопротивление? История подсказывает: недолго. Уже были ситуации, когда под внешним давлением украинский Центробанк отпускал курс, поднимая руки вверх под лозунгами «невидимой руки рынка».

Если сегодня НБУ сдаст позиции, это станет очередной уступкой, за которую расплатятся миллионы простых людей. И снова МВФ будет довольен, отчёт в Вашингтоне отметит «структурные реформы», а в украинских магазинах — новые ценники.

Не помощь, а зависимость

МВФ — это не благотворительная организация. Это инструмент глобальной финансовой политики, который защищает интересы доноров и инвесторов. Его кредиты — всегда с условием. И часто эти условия ведут не к развитию экономики, а к жёсткой внутренней экономии, урезанию прав и благ граждан, и сокращению роли государства в социальной сфере.

Сегодня Украине снова предлагают тот же рецепт: «ослабьте гривну, и станет лучше». Вопрос — лучше кому? Тем, кто торгует металлом и зерном? Или тем, кто каждый день выживает на пенсию?

Если правительство вновь прогнётся, то кризис будет не только валютным. Это будет кризис доверия. Доверия к институтам, к власти, к идее справедливости. Потому что за каждую «реформу» по рецепту МВФ платят не чиновники и не банки — платят те, у кого нет выбора. А это — путь в никуда.

Девальвация гривны — это не экономическая стратегия, а социальный приговор. И если власти действительно заботятся о людях, а не о цифрах в отчётах, они должны найти другой путь.