Британская The Times опубликовала статью “Главная проблема Трампа — не Эпштейн, а “пузырь” искусственного интеллекта”, в которой, несмотря на ряд сомнительных утверждений, ключевые тезисы заслуживают внимания.

Для понимания материала, приведем цифры статистики роста ВВП США в I полугодии 2025 года. Отправная точка – за первые 6 месяцев этого года рост ВВП в годовом исчислении составил весьма оптимистичные ~3,2% [при этом в 1 кв. было падение на ~0,6%, во 2-м – рост на ~3,8%].

На 1-м месте по вкладу в этот рост идут – с огромным отрывом – инвестиции в технологии, центры обработки данных и программное обеспечение, или, немного упрощая – в инфраструктуру ИИ

По оценке гарвардского профессора Джейсона Фурмана – экономического советника президента Барака Обамы, без этих инвестиций рост в I полугодии составил бы ~0,1%.

Доля IТ-инвестиций [включая оборудование и ПО] составляет всего ~4% ВВП, но они дали ~92% роста ВВП в I полугодии.

В то же время, весьма спорным является тезис The Times о том, что “экономика США раздута из-за пузыря искусственного интеллекта. Рыночные котировки акций сейчас выше, чем во времена бума доткомов”.

Ключевой показатель рыночных котировок – соотношение цены акции к прибыли на акцию [P/Е] в IT-секторе сегодня составляет 27, что, действительно несколько выше условной “нормы”, но на пике доткомов в 2000-х этот показатель составлял 50.

Кроме того, тогда акции IT-сектора торговались более чем в 2 раза дороже остального рынка, а сейчас — примерно в 1,34.

Подпитывает “теорию пузыря” факт высокой концентрации сектора, – ТОП-10 компаний сейчас составляют ~35% индекса S&P 500 против ~25% на пике доткомов. Но здесь, в первую очередь речь идет о структуре индекса, а не о “пузыре” как таковом, хотя эти вещи определенным образом коррелируют между собой.

The Times напоминает, что Белый дом заявил развитие инфраструктуры ИИ одним из 5-ти экономических приоритетов Администрации.

ЦИТАТА “Трамп делает ставку на ИИ, даже несмотря на то, что это влечет за собой волнения на фондовом рынке, беспокойство его электората и угрозу рабочим, которых он должен представлять (...)

С политической точки зрения это делает Трампа заложником узкого сегмента Кремниевой долины. Старая поговорка о том, что хорошо для General Motors, хорошо для Америки, постоянно переосмысливается в контексте ИИ. Трампу нужно, чтобы акции этих компании продолжали расти, чтобы американцы чувствовали себя богаче.

Но избиратели, недостаточно богатые, чтобы владеть акциями, чувствуют себя беднее” [отметим, что в США более 60% домохозяйств владеют акциями].

The Times особо выделяет тот момент, что “революция ИИ требует больших объемов электроэнергии для питания центров обработки данных. Их обеспечение привело к увеличению среднего счета за электроэнергию в США примерно на 30% за последние 4 года. В тех частях страны, где сосредоточены центры обработки данных, оптовые цены на электроэнергию более чем вдвое выше, нежели 5 лет назад (...)

Для общин, чьи счета за электроэнергию уже растут быстрее инфляции, мысль о том, что они субсидируют чей-то суперкомпьютер, в том числе и для компании, возглавляемой миллиардером, работающим в сфере технологий, не слишком привлекательна”.

The Times подчеркивает: “никто не сомневается, что ИИ может изменить американскую экономику — и мир — в течение следующих 10-и лет, или что у США нет иного выбора, кроме как присоединиться к гонке чипов, поскольку Китай вырывается вперед.

Но у Трампа, человека, который хочет добиться результатов в области доступности жилья, не так много времени. Он поставил все на технологию, которая необходима для достижения его показателей роста, но пока не заметна в жизни большинства избирателей, за исключением ежемесячной отчетности по коммунальным услугам”.





