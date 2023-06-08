Если в начале лета курс доллара еще будет сохранять относительную стабильность с незначительными колебаниями, то ближе к осени ситуация может измениться.

Это связано с высокой вероятностью того, что Нацбанк прибегнет к девальвации гривны и повышению курса доллара. Такое мнение высказал в комментарии одному из украинских СМИ финансовый эксперт Александр Хмелевский.

По прогнозам, в июне возможны определенные колебания курса доллара, однако он вряд ли выйдет за пределы 37-38 гривен. В то же время некоторые обстоятельства могут повлиять на то, что спрос на наличную валюту вырастет. В частности, из-за обострения ситуации на фронте и ракетных атак энергетических объектов.

В то же время уже в июне Нацбанк Украины должен представить Международному валютному фонду план возвращения к свободному рынку валют. По мнению Хмелевского, пока война не закончится, НБУ вряд ли совсем откажется от фиксированного курса доллара.

Но может быть другой вариант - фиксирование курса доллара на новом, более высоком уровне. Тем самым определится девальвация гривны.

Кроме того, рост курса доллара может быть спровоцирован все более растущим перекосом торгового баланса в пользу импорта. На это влияют несколько факторов:

рост спроса населения на импортные товары;

остановка зернового коридора;

ограничения импорта украинской аграрной продукции, введенные странами ЕС;

уменьшение внешней финансовой поддержки.

Эти факторы вызывают дефицит доллара, из-за чего НБУ будет вынужден прибегать к увеличению валютной интервенции на финансовом рынке.

Тогда следующим шагом НБУ, скорее всего, станет девальвация гривны и фиксация курса доллара на более высокой отметке. Это означает, что ближе к осени вырастет и наличный курс доллара, а инфляция ускорится.