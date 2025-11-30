С 14 декабря “Укрзализныця” вводит тактовое движение между Киевом и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Это означает, что на самом популярном направлении Киев — Львов — Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию — каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для “внепикового” периода”, — проинформировали в УЗ.

В компании объяснили, что тактовое движение — это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час).

Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

Как отмечает УЗ, такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема — поезда отправляются каждый час в одно и то же время, a расписание легко запомнить.

Для железной дороги же модель удобна тем, что позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.





Источник