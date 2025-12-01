 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

WSJ: У Флориді делегації обговорюють графік виборів в Україні

Категория: Новини / Політика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


По данным издания The Wall Street Journal, украинская и американская делегации обсуждают во Флориде, в частности, сроки проведения выборов в Украине.

Источник: The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника администрации США, переговоры касаются, среди прочего, графика выборов в Украине.

Кроме того, на них идет речь о возможности обмена территориями между Россией и Украиной и о других вопросах, которые оставались нерешенными между Белым домом и Киевом.

Ранее в воскресенье издание Axios сообщило, что темами переговоров во Флориде являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины.

Переговоры во Флориде происходят после нескольких недель дипломатических усилий и переговоров, с тех пор как в сети появилась информация о "мирном плане" США.

Критики заявляли, что этот план слишком выгоден для России, что вызвало беспокойство в Киеве и среди ближайших союзников Украины в Европе.

На прошлой неделе Марко Рубио провел первый раунд переговоров с украинскими чиновниками в Женеве, и обе стороны заявили, что достигли прогресса в разработке взаимоприемлемого мирного плана.

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 