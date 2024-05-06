 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Іноземні кредитори підштовхують Україну до поновлення виплат за боргами

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Иностранные кредиторы подталкивают Украину к возобновлению выплат по долгам — после длительного перерыва. Об этом пишет Wall Street Journal. 

Речь о держателях украинских облигаций, включая инвестиционные компании BlackRock и Pimco. По данным источников, они формируют комиссию и нанимают консультантов для переговоров по возобновлению выплат, которые были приостановлены после начала войны в Украине. 

Терпение международных кредиторов Украины “начинает иссякать”, пишет издание.

Они хотят, чтобы украинские власти подписали сделку, по которой снова начали бы выплаты процентов по кредитам — в обмен на списание “значительной части” долга.

Сообщается, что такое предложение уже озвучено украинским властям. Инвесторы планируют получать от Украины по 500 миллионов процентных выплат ежегодно. Всего у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

WSJ пишет, что если Украина не возобновит выплат по долгам иностранным кредиторам, ее может ждать дефолт уже к осени.

Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт — поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ. 

В то же время власти США и другие западные страны обеспокоены требованиями кредиторов. Они опасаются, что на выплату процентов пойдут деньги, выделенные Украине в качестве помощи, отмечает WSJ. Сами эти страны предоставили Киеву кредитные каникулы до 2027 года.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 