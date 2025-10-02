США предоставят Украине разведданные для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры в России, сообщили Reuters в среду два источника. Первой об этом ранее сообщила газета Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре просил главу Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов по целям в России.

Как пишет Reuters, администрация Трампа предложила союзникам по НАТО оказать аналогичную поддержку с разведданными, на условиях анонимности сообщили американские чиновники, подтверждая информацию, опубликованную в Wall Street Journal.

Это решение представляет собой первое известное изменение политики, одобренное президентом Трампом после ужесточения риторики в отношении России в последние недели, комментирует Reuters.





Источник