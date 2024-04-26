США подтвердили, что в апреле отправили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для использования на украинской территории. Незадолго до этого СМИ сообщили, что Украина впервые применила эти ракеты 17 апреля в аннексированном Крыму.

Как сказал журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель, Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента. Ракеты прибыли в Украину в апреле, добавил он.

О том что Соединённые Штаты начиная с марта передавали Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, ранее заявили несколько высокопоставленных американских чиновников. Считалось, что США начиная с осени прошлого года поставляли в Украину только ATACMS меньшей дальности, примерно до 160 километров.

Чиновники уточнили, что дальнобойные ракеты входили в пакет военной помощи объёмом 300 миллионов долларов, одобренный в марте. По их словам, именно дальнобойной ATACMS был нанесён удар 17 апреля по военному аэродрому в аннексированном Крыму. Он находится в 165 километрах от украинской границы.

Администрация Байдена несколько месяцев обсуждала, правомерно ли поставлять Украине дальнобойные ракеты. Пентагон выступал против, опасаясь, что это снизит обороноспособность американской армии. Также высказывались опасения, что Украина будет использовать дальнобойные ATACMS для ударов по целям в глубине России. На решение администрации повлиял тот факт, что в декабре и январе Россия начала применять для атак на Украину дальнобойные ракеты северокорейского производства. В середине февраля президент Байден встретился со своим советом по национальной безопасности и одобрил поставку Украине ATACMS дальнего радиуса действия.

Чиновники также сообщили, что такие ракеты будут входить и в новый пакет военной помощи Украине объёмом 61 миллиард долларов, который Байден подписал 24 апреля.

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