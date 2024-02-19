Администрация американского президента Джо Байдена размышляет о том, чтобы предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия.

Как передает hromadske, об этом пишет NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных представителей США.

В октябре 2023 года США начали поставлять Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Однако это были более старые версии средней дальности, а сейчас Вашингтон склоняется к тому, чтобы отправить ракеты большего радиуса действия, что позволит украинским военным наносить удары по оккупированному Крымскому полуострову, рассказали собеседники NBC News.

В то же время представители Пентагона сообщили NBC News, что США обладают ограниченным запасом ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, сформированный за эти средства.

Спикер Министерства обороны США подтвердил, что без нового законопроекта о финансировании помощи Вашингтон не сможет предоставить Украине вооружение.

«Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления», — сказал он журналистам.

Финансирование США новых поставок оружия для Украины до сих пор остается неопределенным из-за сопротивления республиканцев в Палате представителей Конгресса. В течение нескольких месяцев протрамповские республиканцы заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер Республиканской партии по безопасности границ от иммигрантов.

Однако в этом месяце Трамп и его союзники в Палате представителей и Сенате отвергли двухпартийный компромиссный законопроект по безопасности границы и в то же время помощь Украине и другим партнерам США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что большую часть своей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене 17 февраля он посвятил обсуждению необходимости оружия большей дальности.

«Я потратил очень много времени на аргументы в пользу ATACMS», — подчеркнул он.

По словам министра, Украине необходима версия ракеты, которая может пролететь более 300 километров.

«Если вы хотите ударить по тылу [россиян], нарушить их материально-техническое обеспечение и снабжение, уничтожить их склады боеприпасов, вы можете сделать это только с помощью ракет большой дальности», — пояснил он.