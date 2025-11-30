Задержаны двое жителей Белгород-Днестровского района. Рыбаки незаконно ловили рыбу на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Инцидент произошёл днём 26 ноября на озере Алибей, неподалёку от села Весёлая Балка. Во время рейда правоохранители обнаружили двух мужчин, занимавшихся ловлей рыбы с помощью запрещённых орудий. Разрешительных документов на промысел у них не было.

У нарушителей изъяли 50-метровую сетку, два забродных костюма, два садка и 98 единиц рыбы — кефаль и камбалу. Незаконно выловленные водные биоресурсы переданы на хранение специализированному предприятию.

Назначена судебная инженерно-экологическая экспертиза, по результатам которой будет установлен точный размер ущерба государству и принято решение о сообщении фигурантам о подозрении. Мужчинам грозит штраф либо ограничение свободы.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

