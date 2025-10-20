Средняя пенсия в Украине за квартал выросла лишь на 26,6 грн, достигнув 6436,8 грн, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, передает Судебно-юридическая газета. В годовом выражении рост составил почти 10%, тогда как инфляция в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года выросла на 11,9%, а средняя инфляция за 9 месяцев 2025 года составила 13,9%. Таким образом, рост пенсий не компенсирует инфляционные потери.

По данным Гетманцева, 56% пенсионеров получают менее 5000 грн, что значительно ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в июне 2025 года оценивался в 7091 грн. Он подчеркнул, что ситуация требует кардинальных изменений.

Гетманцев призвал пересмотреть формулу начисления пенсий, в частности изменить подход, когда учитывается средняя зарплата за последние три года, а не за последний год, что искусственно занижает выплаты. Он также предложил осуществить пенсии для устранения разрыва между выплатами, назначенными в разные годы, и пересмотреть формулу индексации, чтобы она учитывала реальные инфляционные потери.

По его словам, пенсионная система должна обеспечивать замещение трудовых доходов на уровне не менее 40%, с учетом взносов человека в течение жизни. Для сравнения, в Германии средняя пенсия составляет 48% от последней зарплаты, в Польше — около 42%, а в странах ЕС — не менее 40%. Гетманцев считает, что Украина должна ввести подобный подход.

Он напомнил, что в 2024 году Кабинет Министров Украины анонсировал пенсионную реформу на 2025 год, которая предусматривала справедливую систему исчисления пенсий, гарантированную базовую пенсию и устранение разницы между пенсиями, назначенными в разные годы. Однако в проекте бюджета-2026 средства на эти изменения не предусмотрены. Единственным запланированным изменением является повышение минимальной пенсии на 234 грн — с 2361 грн до 2595 грн. Гетманцев предлагает увеличить минимальную пенсию до 4700 грн в 2026 году, чтобы приблизить выплаты к реальному уровню жизни.

Кроме того, он подчеркнул необходимость запуска накопительной пенсионной системы, для чего нужно развивать фондовый рынок.

«Кроме этого, мы должны наконец обеспечить полноценный запуск накопительной системы пенсионного обеспечения — для этого нужно развивать и расширять фондовый рынок. Именно поэтому у меня так много вопросов к НКФРЦП: их нулевые или даже отрицательные результаты работы — это одно из препятствий для обеспечения украинцев высокими пенсиями», — отметил Гетманцев.

Также Гетманцев призвал ликвидировать специальные пенсии для отдельных групп госслужащих, таких как прокуроры и судьи, и выразил надежду на поддержку народных депутатов в этом вопросе.

Он подчеркнул, что пенсионная система должна гарантировать достойную жизнь пенсионерам, чтобы они не оказывались перед выбором между лекарствами, коммунальными платежами или продуктами.

«Мы должны обеспечить пенсионерам достойную жизнь. Чтобы не было стыдно смотреть в глаза людям, которые строили нашу страну. Чтобы пенсионеры не стояли перед выбором: купить лекарства, полностью оплатить коммунальные услуги или купить немного больше продуктов. Чтобы в конечном итоге пенсионная система была справедливой», – резюмировал Гетманцев.