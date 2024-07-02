Замораживание минимальных социальных стандартов в 2025-2027 гг. (прожиточного минимума и минимальной зарплаты) на уровне 2024 года, что предусматривает Бюджетная декларация на 2025-2027 годы, чрезмерно жесткая мера. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов”, — написал Гетманцев у Telegram.

По его мнению, этот вопрос обязательно будет продискутирован в парламенте.

“Мы дадим свои оценки и предложения”, — добавил Гетманцев.

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