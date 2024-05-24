 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

"Есть ли другие варианты?" Гетманцев подтвердил, что Кабмин хочет повысить налоги

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Об этом он написал в Telegram.

"Очень много запросов от журналистов о дополнительных источниках финансирования армии. почему очевидные вещи, о которых мы говорим давно вдруг вызывают шок. Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем заимствовать эти средства у партнеров", - написал нардеп.

По его словам, правительство сейчас подсчитывает потребности, но они очень большие - не менее 300 млрд.до конца года.

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что контроль за расходованием средств будет и в дальнейшем усиливаться при этом ехидно ухмыляясь.

Экономическая правда




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 