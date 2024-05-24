"Есть ли другие варианты?" Гетманцев подтвердил, что Кабмин хочет повысить налоги

"Очень много запросов от журналистов о дополнительных источниках финансирования армии. почему очевидные вещи, о которых мы говорим давно вдруг вызывают шок. Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем заимствовать эти средства у партнеров", - написал нардеп.

По его словам, правительство сейчас подсчитывает потребности, но они очень большие - не менее 300 млрд.до конца года.

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что контроль за расходованием средств будет и в дальнейшем усиливаться при этом ехидно ухмыляясь.

Экономическая правда