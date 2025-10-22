Отмена Евросоюзом временных мер, которые ранее обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС, ведут к резкому падению экспорта Украины, а новые тарифные квоты частично компенсируют потери не полностью.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Вероникой Мовчан, директором по научной работе ИЭД, и Рикардо Джуччи, управляющим директором Berlin Economics, в рамках проекта German Economic Team (GET).

"Отмена Евросоюзом временных автономных торговых мер (Autonomous Trade Measures, ATMs), которые обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС с июня 2022 года по июнь 2025 года, ведут к резкому падению экспорта Украины в ЕС", – говорится в сообщении.

"При этом новые тарифные квоты, которые заработают с конца октября 2025 -го, частично компенсируют потери, но не полностью. В то же время общее сокращение экспорта будет значительно меньше, чем могло бы быть, из-за переориентации высвобожденных объемов на рынки за пределами ЕС", – утверждает исследовательница.

"По сравнению с временными ATMs, которые обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ с июня 2022 года по июнь 2025 года, новые тарифные квоты предусматривают ввозные пошлины сверх определенных объемов, которые ниже тех, что сложились в последние годы", – говорится в исследовании.

Аналитики оценивают, что экспорт Украины в ЕС уменьшится на 1,14 млрд долл. США в год по сравнению с показателями 2024 года.

Основной причиной этих потерь является резкое ожидаемое сокращение экспорта в ЕС пшеницы. Поставки, по расчетам, упадут на 894 млн долл. США ежегодно, что составит четыре пятых от общего сокращения экспорта в ЕС.

Экспорт сахара, ячменя, мяса птицы, яиц, яблочного сока и меда также понесут потери.

Однако, если сравнивать новые тарифные квоты со старыми, которые действовали до июня 2022 года, и которые снова начали действовать с июня 2025, нынешние изменения означают существенную либерализацию торговли.

Так, полностью отменены четыре тарифные квоты, еще 26 – расширены. Наиболее значительное расширение произошло для меда, сахара, ячменной крупы и отрубей.

Эта либерализация предлагает потенциальное расширение беспошлинного экспорта на сумму 630 млн долл. США в год, или 35% по сравнению с предыдущими условиями, и может сэкономить до 165 млн долл. США на импортных пошлинах.

"Причина сокращения экспорта – это отмена автономных торговых мер, действовавших с середины 2022-го. Новые тарифные квоты, которые вводятся сейчас, к сожалению, недостаточно велики, чтобы нивелировать эту отмену", – отметила соавтор исследования Вероника Мовчан.





"Однако, во-первых, новые тарифные квоты являются постоянными и влияют на долгосрочные инвестиционные решения, в отличие от краткосрочных ATMs. А, по-второе, экспорт пострадает гораздо меньше из-за переориентации украинских экспортеров на другие рынки", – говорит она.





Так, ожидается, что украинские экспортеры переориентируют высвободившиеся объемы на рынки за пределами ЕС. Оцененное годовое сокращение экспорта в ЕС на 1,14 млрд долл. США будет частично компенсировано за счет переориентации 891 млн долл. США экспорта на другие направления.

Соответственно, оцененное годовое сокращение общего экспорта Украины является более умеренным и составляет 253 млн долл. США. Потери обусловлены высокими транспортными расходами, преимущественно для отправки пшеницы за пределы ЕС и более низкими ценами на альтернативных рынках для таких продуктов, как мясо птицы, сахар и яблочный сок.

Соответственно общее сокращение эквивалентно 0,6% от общего объема экспорта в 2024 году.

Напомним:

Ранее депутат Европарламента Карин Карлсбро заявила, что причиной высоких квот на торговлю украинской агропродукцией является "аграрное лобби" в ЕС.

6 июня "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Первые автономные торговые меры вступили в силу 4 июня 2022 года сроком на год, временно отменив пошлины, квоты и торговые ограничения для украинских товаров. Поэтому их дважды продлевали - 6 июня 2023 года и 6 июня 2024 года.

Отмена торговых преференций со стороны Европейского Союза будет стоить Украине 700 миллионов долларов в 2025 году.

Совет ЕС 13 октября должен принять решение об изменении таможенных квот для отдельных агропозиций из Украины.

