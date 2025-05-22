Польские производители цемента призывают Еврокомиссию ввести квоты на импорт из Украины, ограничив его объем до 360 000 тонн в год.

Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что это почти вдвое меньше показателя 2024 года, когда в Польшу поступило более 650 000 тонн украинского цемента.

Ассоциация производителей цемента Польши (SPC) считает, что такой рост импорта вредит местным предприятиям, которые вынуждены конкурировать с украинскими поставщиками в неравных условиях. По словам члена правления SPC Влодзимежа Холуя, "мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией с Востока".

Холуй отметил, что особенно ощутимо это в приграничных регионах - Подкарпатском и Люблинском воеводствах. Согласно данным, в 2022 году Польша импортировала 101 700 тонн цемента из Украины, а уже в 2024 - более 652 000 тонн. Прогнозы на конец года превышают миллион тонн.

Польские производители сетуют на то, что в Украине нет обязательных платежей за выбросы CO2, которые действуют в ЕС, и поэтому продукция получается значительно дешевле. Поэтому SPC предлагает два действия: усовершенствовать механизм углеродной корректировки (CBAM), который должен заработать в 2026 году, и ограничить поставки цемента из Украины квотами.

Всего в 2024 году Украина экспортировала в Евросоюз более 1,7 млн тонн цемента.

Напомним:

Объемы экспорта украинского цемента на польский рынок существенно выросли во время полномасштабного вторжения РФ, однако лишь частично заменяют экспорт в Польшу из Беларуси и составляют до 4% объема польского производства.

Польские производители цемента требуют защитить внутренний рынок от импорта цемента из Украины.





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