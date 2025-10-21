В ЕС сейчас обсуждают новую модель расширения – без полного права голоса для новых членов, что могло бы повлиять на позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно вступления Украины, пишет Politico.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание

Детали: Трое европейских дипломатов и еврочиновник, которые говорили на условиях анонимности, рассказали, что в ЕС сейчас ведут разговоры о новой модели вступления, суть которой заключается в том, чтобы новые члены Евросоюза первое время не имели полного права голоса, чтобы затруднить злоупотребление правом вето. Предполагается, что такое правило должно действовать до тех пор, пока в ЕС не произойдет масштабная реформа функционирования.

Издание пишет, что такие изменения могли бы смягчить позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно членства Украины в ЕС. Также они могли бы снизить уровень разочарования стран-кандидатов на вступление, которые находятся в процессе уже много лет – как, в частности, Черногория.

Пока такое предложение находится на очень начальном этапе неформального обсуждения между странами-членами и Еврокомиссией, а для его воплощения в жизнь требуется единодушное согласие всех стран-членов.

Как отмечает Politico, это "одна из последних попыток" благосклонных к расширению стран, "таких как Австрия и Швеция", сдвинуть с места процесс расширения Евросоюза, который блокируют Будапешт и еще несколько столиц "из соображений, что это создаст нежелательную конкуренцию для местного рынка или угрожает их интересам безопасности".

По данным "Европейской правды", пока нет признаков консенсуса по любым инициативам, предусматривающим отход от консенсуса в принятии решений по расширению ЕС. Politico в этой же статье также акцентирует, что идея отказа от принципа единодушия встретила сопротивление не только Венгрии, которая постоянно злоупотребляет правом вето, но и таких стран, как Франция и Нидерланды.

Также стоит обратить внимание на то, что вето Орбана имеет другую природу – премьер Венгрии по политическим причинам блокирует вступление Украины в принципе.

Предыстория: