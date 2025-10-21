Платформа OnlyFans, известная благодаря своей системе монетизации контента, обогнала мировых технологических гигантов по доходности на одного работника.

Как сообщает финансово-маркетинговая компания Barchart, каждый сотрудник OnlyFans в 2024 году принес компании в среднем $37,6 млн, что в десятки раз превышает показатели Apple, Google и других лидеров рынка.

Для сравнения:

NVIDIA - $3,6 млн,

Apple - $2,4 млн,

Meta - $2,2 млн,

Google (Alphabet) - $1,9 млн,

OpenAI и Microsoft – около $1,1 млн на одного сотрудника.

Такой разрыв в доходности объясняется бизнес-моделью OnlyFans, позволяющей авторам контента непосредственно зарабатывать на своих подписчиках без участия рекламных агентств или посредников. Платформа содержит только 20% комиссии, в то время как 80% дохода идет авторам, что стимулирует активное развитие общества.

Несмотря на гигантские финансовые показатели, штат OnlyFans остается очень малым — всего 40–50 человек. В то же время, количество пользователей платформы достигает десятков миллионов во всем мире, а общий объем транзакций в 2024 году превысил $10 млрд.

Эксперты отмечают, что OnlyFans демонстрирует новую модель цифровой экономики, где большая прибыль обеспечивается не масштабом компании, а эффективностью экосистемы пользователей и контент-креаторов.

Платформа, первоначально ассоциировавшаяся преимущественно с контентом для взрослых, сегодня расширяет свою деятельность, привлекая спортсменов, музыкантов, кулинаров, художников и других творцов, использующих ее для прямого взаимодействия с аудиторией.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины впервые рассекретила подробные данные о доходах украинцев, полученных от размещения контента на платформе OnlyFans.

