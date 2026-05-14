В 16 столицах стран Европейского Союза средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры превышает минимальную зарплату.

Об этом пишет Euronews.

Антилидерами рейтинга являются Прага и Лиссабон. В Праге средняя аренда двухкомнатной квартиры достигает 1710 евро, тогда как минимальная зарплата в Чехии составляет 924 евро. Это означает, что стоимость аренды равна 185% минимальной зарплаты.

В Лиссабоне ситуация также критическая: там аренда "двойки" составляет 168% минимальной зарплаты. В Португалии минимальная зарплата составляет 1073 евро, тогда как средняя арендная плата в столице - 1710 евро.

Важно, что эти показатели заработных плат не учитывают налоги и социальные взносы. Это означает, что работники на самом деле получают еще меньшие суммы.

Далее следуют Будапешт (159%), Братислава (158%), София (154%), Афины (153%), Рига (151%) и еще ряд европейских столиц.





Соотношение средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры и минимальной зарплаты в ряде столиц ЕС

Данные: Euronews

В то же время в Гааге (96%), Люксембурге (87%), Никосии (85%), Берлине (76%) и Брюсселе (70%) ситуация более благоприятная.

Для сравнения, в Киеве в марте средняя аренда однокомнатной квартиры составляла 23 тыс. грн.

При минимальной зарплате в 8 647 грн, процентное соотношение для однокомнатной квартиры составляет 266%, превышая соотношение аренды даже двухкомнатной квартиры в любой европейской столице.

В то же время на уровне стран ситуация лучше, чем в столицах. Во многих случаях минимальной зарплаты достаточно для покрытия аренды - цены в провинциях варьируются в диапазоне между 33% от минималки (Польша) и 61,3% (Мальта).

Соотношение средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры и минимальной зарплаты вне столиц стран ЕС

Данные: Euronews

