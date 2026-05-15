Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова главы РФ о якобы приближении завершения войны против Украины "наработками" в мирном процессе и посредническими усилиями США, однако конкретных сроков не назвал.

Источник: Telegram-канал "Вы слушали", который публикует аудиокомментарий Пескова, ТАСС

Детали: Пескова спросили о словах Путина на пресс-конференции в субботу, где тот заявил, что "конфликт вокруг Украины близок к завершению", и есть ли понимание возможных сроков.

В ответ пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия якобы "остается открытой к контактам", а также приветствовал продолжение посреднических усилий США.

Прямая речь Пескова: "Тот багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что действительно приближается завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике пока не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, и специальная военная операция продолжается".

Детали: В то же время Песков заявил, что война может прекратиться "в любой момент", если в Киеве примут "необходимые решения".

Прямая речь: "Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно.

Детали: Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин якобы готов "в любой момент" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для переговоров.

По словам Пескова, встреча в другом месте "имеет смысл только для финализации процесса урегулирования", однако для этого еще нужно "выполнить большую домашнюю работу".





